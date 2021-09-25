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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، متوقعة أن نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

- طقس معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

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