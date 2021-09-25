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حقيقة ضم عنصر جديد للجهاز الفني للأهلي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:32 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
كشف مصدر داخل القلعة الحمراء حقيقة ضم عنصر جديد للجهاز الفني للمارد الأحمر خلال الفترة القادمة.
حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

حقيقة ضم عنصر جديد للجهاز الفني للأهلي 
وأكد المصدر، أن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة جدّد الثقة في الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بعد خسارة الفريق لقب السوبر المصري أمام الجيش في المباراة الماضية.

وأضاف، أن الأهلي لا زال يدرس التعاقد مع مدرب عام تعويضا لرحيل كيفن جونسون الذي غادر القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم مباشرة.

ويلتقي الأهلي مع فريق إنبي مساء اليوم السبت على ملعب الاسكندرية في إطامسابقة كأس مصر.

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