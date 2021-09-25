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مفاجأة كبرى في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:30 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
عاد أنسو فاتي إلى قائمة برشلونة الإسباني لكرة القدم من جديد بعد غياب استمر 10 أشهر، بسبب إصابة في الركبة.

واختيار فاتي، 18 عاما، ضمن قائمة تضم 20 لاعبا حددها المدير الفني رونالدو كومان استعدادا للمواجهة المقررة أمام ليفانتي يوم الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

ولم يشارك فاتي في أي مباراة مع برشلونة منذ 322 يوما بعد أن تعرض لتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على ريال بيتيس 5 - 2 في نوفمبر الماضي. وعاد فاتي، بعدما خضع لثلاث عمليات جراحية، إلى التدريبات في أغسطس الماضي.

وتشكل مباراة الغد المقررة على ملعب "كامب نو" فرصة أمام فاتي لتسجيل أول مشاركة رسمية له منذ الإعلان عن أنه سيرتدي القميص رقم "10" الذي كان يرتديه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان فاتي سجل هدفين خلال مباراتين أمام ليفانتي في الدوري، وسجل عددا أكبر من الأهداف فقط في شباك فياريال (ثلاثة أهداف) في الدوري.

وكان فاتي أصبح أصغر هداف في تاريخ برشلونة عندما سجل للفريق في شباك أوساسونا في أغسطس 2019، وذلك عندما كان عمره 16 عاما و304 أيام. وبعدها سجل فاتي 12 هدفا آخر في 42 مباراة في كل المسابقات مع برشلونة، الذي انضم له منذ أن كان في العاشرة من عمره.

وشارك فاتي، المولود في غينيا بيساو، في أربع مباريات دولية مع المنتخب الإسباني وسجل أول هدف دولي له في مواجهة أوكرانيا في سبتمبر 2020. وضاعف تعادل برشلونة مع قادش سلبيا أمس الأول السبت الضغوط الواقعة على كومان، وذكرت تقارير إعلامية أن خوان لابورتا رئيس النادي يسعى لتعيين البلجيكي روبرتو مارتينيز مدربا للفريق خلفا لكومان.

وحقق برشلونة انتصارين مقابل ثلاثة تعادلات في أول خمس مباريات للفريق بالدوري هذا الموسم، ويتأخر بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، علما أن ريال خاض ست مباريات حتى الآن.

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