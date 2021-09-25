بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية









اقترب مسؤولو بيراميدز على فتح باب المفاوضات مع مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش لضمه في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.





مفاوضات بيراميدز لضم مهند لاشين





كشف مصدر مقرب من مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش آخر تطورات مستقبل اللاعب في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية بعد مفاوضات الزمالك و بيراميدز.





وتابع المصدر أن مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش كان قد توصل لاتفاق مع مسؤولي القلعة البيضاء لضمه في الموسم الجديد إلا أن أزمة منع القيد تسببت في تعثر الصفقة.





وأكمل المصدر أن مهند لاشين تلقى عرضا رسميا في الفترة الأخيرة من مسؤولي بيراميدز للرحيل إلى صفوف الفريق السماوي في الفترة المقبلة.





وأتم المصدر موضحا أن مهند لاشين يدرس بشكل جدي الرحيل إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بعد ضياع فرصته في تمثيل الزمالك بسبب أزمة القيد.



