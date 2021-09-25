بصورة جديدة.. لطيفة تروج لكليبها "الأستاذ"

روجت الفنانة لطيفة لكليبها الجديد "الأستاذ" بنشر صورة من كواليس العمل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت "لطيفة" على الصورة قائلة:"مساء الخير،وظهرت وهي ترتدي فستان باللون الأبيض به حزام باللون البيج، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب الجمهور.





يذكر أن كليب الأستاذ من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.