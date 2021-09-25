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عرض قطع نادرة من مقتنيات الملكة فريدة بمتحف المجوهرات بالإسكندرية (صور)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:31 م
جزء من مقتنيات الملكة فريدة
جزء من مقتنيات الملكة فريدة
محمد رجب - دينا حسن
أجرى متحف المجوهرات بالإسكندرية، اليوم السبت، استفتاءً عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ضمن مبادرة تفاعلية مع الجمهور بعنوان "أنت من تقرر" لاختيار أفضل قطع من المجموعة الملكية النادرة.

وكشف المتحف عن 3 قطع نادرة من مقتنيات الملكة فريدة للعرض خلال شهر أكتوبر المقبل بين مقتنيات المتحف في إطار مبادرة لتنشيط السياحة.

وتضمنت القطع النادرة عقد من البلاتين والفضة مستطيل الشكل مزين بأحجار من الأكوامارين ومرصع بالماس البرلنتي، فيما تمثلت القطعة الثانية في علبة بغطاء مستديرة الشكل من العقيق والذهب يعلوها صورة للملكة فريدة وتاج وهلال من البلاتين مرصعين بالماس.

وتمثلت القطعة الثالثة من مقتنيات الملكة عبارة عن حلق مكون من البلاتين ومرصع بأحجار من الماس البرلنت على شكل نجفة.

يذكر أن الملكة صافيناز ذو الفقار وشهرتها الملكة فريدة ولدت بحي جناكليس بالإسكندرية في ٥ ديسمبر 1921، وتزوجت الملك فاروق في 20 يناير 1938 وأنجبت الأميرات فريال وفوزية وفادية، وكانت لها شعبية كبيرة عند الشعب المصري، ورحلت عن عالمنا في 15 أكتوبر 1988.
عرض قطع نادرة من مقتنيات الملكة فريدة بمتحف المجوهرات بالإسكندرية (صور)
عرض قطع نادرة من مقتنيات الملكة فريدة بمتحف المجوهرات بالإسكندرية (صور)
عرض قطع نادرة من مقتنيات الملكة فريدة بمتحف المجوهرات بالإسكندرية (صور)
عرض قطع نادرة من مقتنيات الملكة فريدة بمتحف المجوهرات بالإسكندرية (صور)
عرض قطع نادرة من مقتنيات الملكة فريدة بمتحف المجوهرات بالإسكندرية (صور)
عرض قطع نادرة من مقتنيات الملكة فريدة بمتحف المجوهرات بالإسكندرية (صور)

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