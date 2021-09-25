يفصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدف واحد فقط عن دخول "نادي المئة" من حيث عدد الأهداف مع "الريدز"، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





ولدى الفرعون المصري حاليا 99 هدفا بقميص ليفربول في "البريميرليج"، وسيصل إلى 100 هدف في حال تسجيله في مباراة فريقه اليوم أمام مضيفه برينتفورد ضمن الجولة السادسة من الدوري.





محمد صلاح على أعتاب رقم مميز مع ليفربول في البريميرليج