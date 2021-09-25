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رسميًا.. اعتماد برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات في دمياط
السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:38 م
صدق المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، على قرار هيئة المكتب ولجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بتضمين البرنامج المميز الذكاء الاصطناعي التطبيقي "Applied Artificial Intelligence"، وذلك ضمن برامج كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط.
من جانبه قال الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن هذا هو البرنامج المميز التاسع بمرحلة البكالوريوس والذي تقدمه الجامعة في غضون السنوات الأربعة السابقة.
من جانبه قال الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن هذا هو البرنامج المميز التاسع بمرحلة البكالوريوس والذي تقدمه الجامعة في غضون السنوات الأربعة السابقة.
وأضاف في بيان: "كان هناك برنامج وحيد بالجامعة عند انفصالها عن جامعة المنصورة فى عام 2012، وهو برنامج بكالوريوس التجارة باللغة الإنجليزية، وبذلك يكتمل عقد عشرة برامج مميزة بداخل الجامعة تتيح مجالات للدراسة للطلاب بما يفي باحتياجات سوق العمل المعاصرة، وفى الوقت ذاته تدعم الموارد الذاتية بالجامعة".
ويؤهل البرنامج الخريج منه إلى ما يلي:
1. العمل في مجال تصميم وبرمجة انترنت الأشياء IOT
2. العمل في مجال تحليل ومعالجة البيانات الضخمة Big data
3. العمل في الشركات الصناعية المتخصصة في تطوير الروبوت والأنظمة الذكية
4. العمل في مجال برمجة الروبوت والأنظمة الذكية
5- العمل في مجال تصميم قواعد البيانات
ويؤهل البرنامج الخريج منه إلى ما يلي:
1. العمل في مجال تصميم وبرمجة انترنت الأشياء IOT
2. العمل في مجال تحليل ومعالجة البيانات الضخمة Big data
3. العمل في الشركات الصناعية المتخصصة في تطوير الروبوت والأنظمة الذكية
4. العمل في مجال برمجة الروبوت والأنظمة الذكية
5- العمل في مجال تصميم قواعد البيانات