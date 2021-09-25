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"قناة السويس": 23 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
أ ش أ
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة .

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء


يذكر أن المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اكد أن ميناء السخنة قد حقق زيادة فى نسب تداول الواردات من الحاويات من يناير حتى يونيو الحالى بلغت ٣٩٪ كما حقق الميناء 23٪ زيادة فى حجم الصادرات و٢٥٪ فى إجمالى حركة التداول داخل الميناء. جاء ذلك خلال لقاء زكى بمسئولى شركة موانئ دبى العالمية لبحث أزمة تكدس الحاويات التى شهدها الميناء مؤخرا، والوقوف على استعدادات تشغيل الرصيف الثانى خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أن الإجراءات التي تتم بالسخنة تنعكس على مؤشرات التداول التي تحققها الميناء والتي من شأنها تنعكس على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مشيراً إلى زيادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية في موانئ المنطقة لما تتمتع به من تكامل في المنظومة الخاصة بالإدارة داخل كل ميناء وكذلك موقع تلك الموانئ المميز مقارنةً بمثيلاتها على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما أكد رئيس المنطقة الاقتصادية على أن موانئ المنطقة تتكامل معاً ولا منافسة بينها لأن العائد العام سواء في الإيرادات أو مؤشرات التداول ينعكس على الاقتصاد القومي والدولة المصرية ويعطي رسالة ثقة للمستثمرين والخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.

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