إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة ومستلزمات "الشيش" بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





و أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من طائرة خطوط شركة العربية القادمة من الشارقة اشتبه كريم غريب مأمور اللجنة الجمركية في راكب سوري أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول، وعند سؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أمانى معوض مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة.





وبالعرض على مدحت رجب مدير الحركة والمشرف على الصالة الخضراء قام بتكليف حاتم الضيف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٤٠٥ علب فلاتر الشيشة بداخل كل علبة خمس قطع بإجمالي ٢٠٢٥ فلترًا و ٢٢ تانك شيشة صغير الحجم و٤٧ تانك شيشة كبير الحجم وعدد من الهواتف المحمولة ماركة آيفون ١٢ برو مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه وقام بالعد والتحريز لجنة من النوبى شحتو ومحمد كمال .





وقرر عبدالفتاح دويدار مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 32 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .





ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .