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نجم مانشستر يونايتد بديل هالاند في بروسيا دورتموند

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:59 م
هالاند
هالاند
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن بروسيا دورتموند الألماني يبحث عن بدلاء لنجمه النرويجي إيرلينج هالاند الذي من المتوقع رحيله عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت شبكة 90min  البريطانية أن بروسيا دورتموند حدد الفرنسي أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي كبديل في حالة رحيل هالاند.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن مارسيال ارتبط بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولن يمانع الشياطين الحمر برحيل النجم الفرنسي لأنه لم يعد أساسياً مع النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للمان يونايتد.

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هالاند ريال مدريد دورتموند

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