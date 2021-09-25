عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي













بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اتخاذ خطوات جادة نحو رحيل عدد من اللاعبين بعد خسارة لقب السوبر المصري.





وخسر الأهلي بطولة السوبر المصري، بعد الهزيمة من طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.





واتفق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع جهازه المعاون على رحيل 4 لاعبين من صفوف الفريق، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





حيث أصبح مؤكد بشكل نهائي رحيل الثنائي جونيور أجاي بعد عقد جلسة مع اللاعب من قبل مسئولي النادي الأهلي بعد مباراة السوبر لتسوية مستحقاته ورحيله، بالإضافة إلي ناصر ماهر بالموسم الجديد.





كما اقترب عربي بدر لاعب وسط الفريق من الرحيل عن النادي، بعد وصول عرض جديد من نادي الجونة وسموحة لضم اللاعب في الميركاتو الحالي.





فيما يعد أحمد نبيل كوكا قاب قوسين أو أدني من الرحيل عن النادي الأهلي، بعد وصول عرضًا للاعب من نادي سموحة وعدة أندية لضمه في الصيف.



