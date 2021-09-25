بالأرقام.. نتائج حملات نظافة مكبرة في شوارع المنصورة (صور)



وناشد المحافظ، أبناء مدينة المنصورة العريقه بضرورة التعاون التام مع فرق عمل منظومة الجمع من المنازل الجديده لظهور مدينة المنصوره بالمظهر الحضاري والجمالي الذي يليق بها.



وأكد مختار على استمرار حملة ضبط النباشين وأنه لا تهاون مع ظاهرة النباشين في الشوارع وإجراءات قانونية صارمة حتي القضاء علي هذه الظاهره.



وكلف المحافظ، المحاسب نادر محي رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره واللواء سمير صدقي رئيس حي شرق المنصوره واللواء صبري عبده رئيس حي غرب المنصورة، وفهمي علام مدير المتابعه بالجهاز بالمتابعة المستمرة علي مدار اليوم لرفع القمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للإنارة والحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع القمامه بعد رفعها أولا.

تشهد شوارع المنصورة، في محافظة الدقهلية، حملات نظافة مكبرة علي مدار اليوم من قبل جهاز نظافة وتجميل المنصورة.ومن جانبه تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره من خلال رفع القمامه والأتربة من الشوارع وغسيل البلدورات وتجميل وتزيين الحدائق العامه وصيانة أعمدة الإنارة.وأشار مختار، الي ان أعمال الجهاز أسفرت عن رفع ما يقرب من 400 طن قمامه في الفترات الثلاث امس شملت كافة شوارع مدينة المنصوره الرئيسيه والفرعية منها علي سبيل المثال شارع (المشايه السفليه وحي الزعفران والجيش وقناة السويس والترعه وعبدالسلام عارف والنخله والجلاء وجيهان والجمهورية وأحمد ماهر وساميه الجمل ومدينة مبارك ومنطقة مجمع المحاكم والدراسات ).