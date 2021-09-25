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بالأبيض والأسود.. سوسن بدر تسترجع ذكريات شبابها

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:52 م
سوسن بدر
سوسن بدر
مي شاهين
نشرت الفنانة سوسن بدر، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها وهي شابة.

وكانت الصورة بالأبيض والأسود وترتدي فستان ومعطف طويل وعلقت قائلة:"زمان"،وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من المتابعين.


يذكر أن أخر أعمال الفنانة سوسن بدر حكاية " رق الحبيب" اخراج اسماعيل فاروق بطولة سوسن بدر،أحمد فؤاد سليم،محمد نجاتي،بسنت نبراوي،ايمي طلعت زكريا،محمد كامل وعدد من النجوم.

وانتهت الفنانة سوسن بدر مؤخرا من تصوير حكاية "اللي خلف مماتش" من مسلسل "زي القمر".

يعد مسلسل "زي القمر " بطولة كلًا من فتوح أحمد، إيهاب فهمي، فتوح أحمد، هناء الشوربجى ونهير أمين، وتم تصوير اغلب مشاهد المسلسل في منطقة الوراق وأحد الأستوديوهات.

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