Advertisements

بمناسبة العام الدراسي.. شيخ الأزهر يضاعف الدعم النقدي لمستحقي الزكاة في أكتوبر

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
قرر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم السبت، مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر اكتوبر؛ وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ويأتي القرار في إطار الحرص على مساندة الأسر لتدبير احتياجات أبنائهم للدراسة، حيث ستحصل الأسرة خلال شهر أكتوبر على ضعف المعونة الشهرية التي يتم صرفها لهم من بيت الزكاة والصدقات المصري.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج المعونة الشهرية النقدية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري حوالي 96 ألف أسرة من كافة المحافظات تصرف هذه المعونات بشكل شهري منتظم.

ويقدم بيت الزكاة والصدقات المساعدات النقدية المباشرة للأسر والأفراد الأكثر احتياجا للوفاء بمتطلبات الحياة المعيشية، وتندرج هذه المساعدات تحت مصرف الفقراء والمساكين والأسر المتعففة، وقد أسس بيت الزكاة والصدقات المصري على هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى يد العون والمساعدة وذلك تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

الكلمات المفتاحية

شيخ الازهر العام الدراسي الزكاه اخبار مصر احمد الطيب

أخبار تهمك

تعرف على المدرب الأقرب لدخول جهاز الأهلي مع موسيماني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة ضم عنصر جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من ساعة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

منذ أقل من ساعة

رضا شحاتة يحسم موقفه من الأنتقال للنادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير المشاركين في مباراة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب مانشستر يونايتد: خسرنا أمام أستون فيلا بهدف تسلل

منذ ساعة و 6 دقيقة

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. شيخ الأزهر يقرر صرف شهر إضافي لمستحقي الزكاة

بيت الزكاة المصري يهنئ أمهات مصر بعيد الأم

شيخ الأزهر يترأس اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات بتشكيله الجديد

شيخ الأزهر يتبرع بمبلغ مالي لبيت الزكاة والصدقات المصري دعمًا للتكافل الاجتماعي

الإمام الأكبر يقرر مضاعفة الإعانة الشهرية لبيت الزكاة بمناسبة المولد النبوي

محمد عمرو لطفي أمينًا عامًا لبيت الزكاة والصدقات المصري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

05:01 م

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

03:49 م

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

02:30 م

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

01:26 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements