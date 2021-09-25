Advertisements

مختار جمعة يتفقد المبنى الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:20 م
مبنى وزارة الأوقاف القديم
مبنى وزارة الأوقاف القديم
محمود الجلاد
تفقد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، المبنى الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للوقوف على عملية تجهيز المبنى بمراحلة المختلفة، استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقام وزير الأوقاف بجولة تفقدية رافقه فيها وليد محمد المدير التنفيذي لمشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية بوزارة التخطيط، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، وراندا صلاح محمود دسوقي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

واستمع وزير الأوقاف خلال الجولة إلى شرح تفصيلي للهيكل التفصيلي لمبنى الوزارة بجميع أدواره، وقد وضعت وزارة النقل خطة لنقل الموظفين أمام مبنى الوزارة مباشرة بالتوافق مع مواعيد العمل، وتغطية جميع أوقات اليوم للتيسير على جميع الموظفين، مضيفًا أن الخطة تشمل جميع المصالح الحكومية أيضًا.

وخلال الجولة أشاد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدقة التجهيزات وجودتها، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.

كما وجه بمراعاة طبيعة عمل الإدارات بالوزارة أثناء تنظيم التوزيع الإداري للعاملين بالمكاتب لتيسير قيامهم بمهامهم على أكمل وجه، موجهًا إلى سرعة الانتهاء من كل ما يلزم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولاسيما عمليات الأرشفة والتحول الرقمي الكامل.

وأكد وزير الأوقاف أن النقل للعاصمة الإدارية الجديدة هو أحد عناوين ومعالم الجمهورية الجديدة، وأن هذا النقل ليس مجرد نقل مكاني فقط، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.

وعقد وزير الأوقاف اجتماعًا مصغرًا مع قيادات الوزارة بمبني الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية لمراجعة كل ما يتصل بالإعداد للنقل إليها.

الكلمات المفتاحية

وزارة الاوقاف مختار جمعة العاصمه الادارية اخبار مثر

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

منذ ساعة

أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

تعرف على المدرب الأقرب لدخول جهاز الأهلي مع موسيماني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مدرب مانشستر يونايتد: خسرنا أمام أستون فيلا بهدف تسلل

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير المشاركين في مباراة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ ساعتين

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رضا شحاتة يحسم موقفه من الأنتقال للنادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة ضم عنصر جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من ساعة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عمرو أديب عن العاصمة الإدارية الجديدة: "حاجة تفرح"

الحكومة ترصد عناوين الموظفين تمهيدا لنقلهم إلى العاصمة الجديدة

"إنشاء وحدات لرفع كفاءة الجهاز الإداري".. آخر خطوات الحكومة لانتقال العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

بـ"الاسم".. كيف سيتم اختيار الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟

ننشر إجمالي عدد موظفي الحكومة المنقولين للعاصمة الجديدة

مدبولي يكلف بتدريب الموظفين قبل نقلهم إلى العاصمة الإدارية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

05:01 م

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

03:49 م

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

02:30 م

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

01:26 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements