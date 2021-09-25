بهذه الطريقة.. هبه مجدي تحتفل بمولودها الثاني

شاركت الفنانة هبه مجدي جمهورها بصورة لها وهي تحتفل بإستقبالها بمولودها الثاني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





وعلقت "مجدي" على الصورة قائلة:" الحمدلله حمدًا كثيرأ موسى محمد محسن يارب احفظه وبارك فيه واحفظ اولادكم جميعًا 20 سيبتمبر 2021".



يذكر أن الفنانه هبه مجدي شاركت في مسلسل الرمضاني السابق "موسي" وهو من بطوله محمد رمضان، سميه الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، هبه مجدي، ومن إخراج وتأليف محمد سامي.