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خالد الجندي: الإنسان عرضة للإصابة بالمرض النفسي حتى بالإيمان والقرآن (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:53 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه كان يوجد مرضى نفسيين في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم-، لافتًا إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يتعامل معهم بالتماس العذر لهم والترفق بهم، ورفع الأحكام عنهم.

واستدل "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، على ذلك بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما كان يؤتى إليه برجل أصاب حدًا من الحدود، كان يسأله سؤالًا هامًا، أبك خبَل أم بك جنون؟، مما يدل أن الرسول كان يرفع عنه الحكم، مؤكدًا أن الأعراض النفسية كانت تُصيب الأنبياء أنفسهم في صورة غم أو حسرة، وسيدنا يعقوب تسببت حالته النفسية في إصابته بالعمى، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن سيدنا زكريا فقال: " فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ "، وقول سيدنا أيوب عليه السلام: " وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإنسان عرضة للإصابة بالمرض النفسي حتى بالإيمان والقرآن، ولكن وظيفة الإيمان والقرآن أن تعطيه الجلد والصبر على تحمل المرض النفسي.

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مصر خالد الجندي برنامج خالد الجندي القران الكريم الفجر

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