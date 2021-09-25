تعرف على موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والحزم، يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والثلث بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.





وكان الهلال تعادل إيجابيًا بهدفين أمام نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.



