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عاجل - تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:00 م
الأهلي
الأهلي
أشرف عبد الناصر
اقترب مسئولو الأهلي من حل أزمة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذالك خلال الأيام القادمة. 

الأهلي ينهي أزمة أجاي

وحصل اللاعب النيجيري على 220 ألف دولار مقدم تعاقده من إدارة الأهلي تجنبا لتقدم اللاعب بأي شكوى لعدم حصوله على مستحقاته.

ومن المفترضأن يجتمع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي مع اللاعب ووكيله خلال الأسبوع الجاري لحل أزمة فسخ التعاقد مع اللاعب النيجيري، مقابل مبلغ مالي من قيمة عقده.

ورفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر استمرار أجاي في الموسم القادم لعدم قناعاته بقدرات الأخير.

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