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يوفنتوس يخطط لخطف الأخطبوط من سان جيرمان

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:59 م
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يفكر في التعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية الموسم الحالي.

يوفنتوس يخطط لخطف الأخطبوط من سان جيرمان
وأشارت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن يوفنتوس حاول التعاقد مع دوناروما في الميركاتو الصيفي الماضي ولكن بسبب المشاكل المالية انسحب اليوفي من الصفقة قبل أن ينضم حارس المرمى الإيطالي إلى باريس سان جيرمان مجاناً.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يرغب في استغلال عدم سعادة دوناروما في يوفنتوس من أجل التعاقد معه.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن دوناروما غير سعيد في باريس سان جيرمان بسبب قلة مشاركته مع النادي الباريسي.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مواجهة يوفنتوس دوناوما باريس سان جيرمان

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