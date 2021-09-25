فيلم الحارة لـباسل غندور ينافس على جائزة Sutherland في مهرجان لندن السينمائي



أعلن مهرجان لندن السينمائي عن اختيار الفيلم الأردني الحارة للمخرج والمؤلف باسل غندور للمنافسة ضمن فعاليات الدورة الـ65 من المهرجان (6 – 10 أكتوبر تشرين الأول)، حيث ينافس على جائزة Sutherland المخصصة لأول عمل إبداعي لمخرجه في فيلم روائي طويل، وينافس على الجائزة مع 7 أفلام أخرى من دول حول العالم؛ وكان ذيب المُرشح للـأوسكار والفائز بـبافتا قد سجل آخر مشاركة لفيلم أردني في مهرجان لندن قبل 7 سنوات، وشارك فيه باسل غندور أيضًا كمؤلف ومنتج ليعود للمهرجان هذا العام بتجربته الإخراجية الأولى لفيلم طويل.



ويُعرض فيلم الحارة في معهد الفيلم البريطاني مرتين، الأولى يوم الاثنين 11 أكتوبر الساعة 8:40 مساءً في ساوث بانك (قاعة NFT3)، ويُقام عرضه الثاني يوم الأربعاء 13 أكتوبر الساعة 3:10 عصرًا في ساوث بانك (قاعة NFT2)، ويبدأ حجز التذاكر من خلال الموقع يوم 20 سبتمبر من خلال الرابط التالي:



https:whatson.bfi.org.uklffOnlinedefault.asp?BOparam::WScontent::loadArticle::permalink=alleys



ويعرض مهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني (BFI)، في دورة هذا العام 159 فيلمًا في سينمات العاصمة الإنجليزية، كما تُعرض باقة مختارة من هذه الأفلام عبر موقع المهرجان على الإنترنت. ويرفع المهرجان شعار التنوع، إذ تبلغ نسبة صناع الأفلام الذي ينتمون إلى أعراق مختلفة حوالي 40% من نسبة المشاركة في المهرجان.

كان فيلم الحارة قد حصل على عرضه العالمي الأول الذي أقيم في ساحة بياتزا غراندي أكبر شاشة سينما في الهواء الطلق بأوروبا، ضمن فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي، حيث سجل أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان وأول فيلم عربي يشارك في قسم بياتزا غراندي منذ 2008.



تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقًا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعًا مصورًا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حدًا لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.



وكان مشروع فيلم الحارة قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضًا على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كما تلقى الفيلم دعم من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام (قطر)، ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام (السعودية). وخلال مرحلة التطوير نال مشروع الفيلم مساندة كل من ورشة EAVE للمنتجين، وورشة راوي لكتاب السيناريو، وملتقى دبي السينمائي، ومنتدى سورفند لترويج الأفلام التابع لـصندوق النرويج لدعم سينما الجنوب.



فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي. ومن إنتاج بيت الشوارب (يوسف عبدالنبي)، The Imaginarium Films (رولا ناصر) وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) كمنتج مشارك، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربيًا، بينما تتولى الشركة الفرنسية Elle Driver المبيعات في باقي أنحاء العالم.



باسل غندور شارك في تأليف وإنتاج فيلم ذيب الذي ترشح لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي في كل من حفل توزيع جوائز الأوسكار والبافتا، كما فاز بجائزة البافتا لأول عمل روائي أول سنة 2016. فيلم الحارة هو تجربته الإخراجية الأولى، وهو أيضًا من تأليفه، وينال عرضه الأول عالميًا في مهرجان لوكارنو السينمائي.