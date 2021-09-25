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"العجوز وشكشك" يقودان تشكيل إنبي أمام الأهلي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:08 م
الاهلي وانبي
الاهلي وانبي
علي نبوي
أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

"العجوز وشكشك" يقودان تشكيل إنبي أمام الأهلي
تشكيل إنبي جاء كالتالي :- 

محمود جاد - علي فوزي - محمد إسماعيل - حسام عرفات - إبراهيم جلال - إبراهيم القاضي - أحمد العجوز - مهاب ياسر - مصطفى جمال - مصطفى ياسر شكشك - زياد كمال.

البدلاء :- 

عبد العزيز البلعوطي - هشام عادل - محمد مرسي - محمود نعيم - محمد شريف - خالد رضا - جرجس مجدي - عبد الرحمن عماد - أحمد قاسم.

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لاهلي شكشك بطولة الكأس انبي احمد العوز

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