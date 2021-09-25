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موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر والتشكيل والقنوات الناقلة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:11 م
مباراة الأهلي وإنبي
مباراة الأهلي وإنبي
عشاق المارد الأحمر على موعد مع مباراة الأهلي وإنبي المهمة، اليوم السبت، ضمن مباريات الدور الـ16 في مسابقة كأس مصر، والتي يحمل لقبها "الشياطين الحمر".

الأهلي وإنبي

ويخوض النادي الأهلي مواجهة نارية بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي يعيش أياما صعبة بعد خسارته لبطولتي الدوري والسوبر المصري، أمام العنيد حلمي طولان.

ملعب مباراة الأهلي وإنبي

ويستضيف ملعب الإسكندرية مباراة الأهلي وإنبي تلك المواجهة الصعبة التي لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيعبر الفائز إلى دور الثمانية لمواجهة بيراميدز الذي تغلب على سموحة في مباراة أمس.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم السبت، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الـ8 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور الـ16 لبطولة كأس مصر.

مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر مشيرةً إلى وجود استديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي ساعة تقريبا.

تشكيل مباراة الأهلي وإنبي 

ويخوض بيتسو موسيماني مواجهة الأهلي وإنبي بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الفاع أكرم توفيق وبانون وياسر إبراهيم ومعلول، أمامهم السولية وديانج وفي الوسط أفشة وميكيسوني وكهربا، وفي الأمام شريف.

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