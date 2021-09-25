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"الحاوي احتياطي".. تعرف على دكة الأهلي والمستبعدين أمام إنبي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:10 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتجاوز عقبة نظيره إنبي لتعويض خسارته للقب كأس السوبر المصري على يد طلائع الجيش.

وجاء تشكيل الأهلي أمام إنبي كالتالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"

الهجوم : محمود كهربا - أحمد حمدي عبد القادر - محمد شريف.

البدلاء :- 

علي لطفي-  رامي ربيعة - حمدي فتحي - حسام حسن - وليد سليمان - صلاح محسن - محمود وحيد - لويس ميكيسوني - محمد هاني.

فيما تم استبعاد كلًا من :- 

مصطفى شوبير وحمزة علاء وعمار حمدي وكريم فؤاد من قائمة المباراة.

الكلمات المفتاحية

وليد سليمان بطولة الكأس انبي الدوري الاهلي

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