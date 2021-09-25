المستشفيات التعليمة: إطلاق حملة "لا للبتر" لإنقاذ مرضى السكر و"عينيك جوه عينينا" للأطفال المبتسرين









وتستقبل الهيئة أكثر من ٦ ملايين مريض سنويا بجميع وحداتها، وتنفرد بتقديم ارقى الخدمات الصحية بمعدلات قياسية، حيث قامت الهيئة مابين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بعمل ٣٢٠ زراعة قوقعه و٥٢ زراعة كبد و٤٦٧٢ قلب مفتوح و٨٦ الف مناظير مختلفه و٢٦٣٠٠ الف قسطره قلبيه وهو ما يعادل ٢٥ % من إجمالي ما يتم داخل جميع مستشفيات وزارة الصحة، و٩٦٠ قسطرة طرفية بمعهد السكر فقط ضمن قوائم الانتظار وهو ما يجعله فى المركز الأول فى هذ الصدد، بالإضافة إلى قيامها بعمل ٢٧٨٤٥ أشعة رنين مغناطيسي و٨١٠ الف أشعه تشخيصيه و١٦٥ الف أشعه مقطعيه و٦٢٠ ألف موجات صوتيه، بالإضافة إلى ١١٠٠ عملية زراعة كلى قام بها المعهد القومي للكلى منذ بدء اجراء هذا النوع من عمليات الزرع مما يجعله يحتل المركز الأول بين مراكز زراعة الكلى على مستوى الوزارة، والثانى بعد مركز غنيم للكلى والمسالك بالمنصورة.



ولم تثن جائحة كورونا الهيئة عن تقديم خدماتها حيث تم استقبال ٤٥٠ ألف حاله مشتبه باصابتها، وتم حجز ٤٤٦٨٣ حاله بوحدات الهيئة وعدد المستشفيات المشاركه ١٢ مستشفى و٣٠٠٠ سرير و٤٠٠ سرير رعايه وعدد حالات اشتباه الفطر الأسود التى تم التعامل معها ٧٥ حاله.







وأضاف بأنه لتحقيق هذه الأهداف وتنفيذ هذه المعدلات، تسعى الهيئة دائما لرفع كفاءة الأطقم الطبية العاملةبها عن طريق الدبلومات المهنية والدورات التدريبيه والبرامج التدريبية المعتمدة التى يجريها مركز تدريب الهيئة والذى تم تجهيزه بأحدث مساعدات التدريب والمحاكيات ومعامل التدريب، وكذلك تهتم بتطوير وحداتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة.





وفى هذا الصدد أفاد د. فوزى بأنه تم إضافة مراكز متخصصه مثل مركز طب وجراحة عيون الاطفال وهو الوحيد على مستوى وزارة الصحه، ومستشفى الطوارئ بمستشفى بنها التعليمي بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه ويضم ٨ رعايات و١١ غرفة عمليات وجناح استقبال وطوارئ وتعقيم، ومستشفى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمي بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه بطاقة ٢٣٠ سرير و٤٨ سرير رعايه، والمبنى الجديد لمعهد السمع والكلام بتكلفه ١٥٠ مليون ويضم عدد ٥ غرف عمليات لإجراء الجراحات فى جميع تخصصات الأنف والأذن والحنجرة، وقاعة مؤتمرات وتدريب، بالإضافة إلى المركز المصري للتحكم في الأمراض، وقسم المسح الذري بمستشفى أورام إسماعيليه، ومصنع الأطراف الصناعيه بمعهد الجهاز الحركي العصبي، ومركز السكر وعمليات الرمد بمستشفى الاحرار التعليمي، ووحدة اعتماد وتحليل الاغذيه بمعهد التغذيه، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، بالإضافة إلى حزمة من

المشاريع الجاري تنفيذها مثل استكمال تطوير معهد الكلى، وتطوير معهد الجهاز الحركي العصبى بقيمة تصل إلى مليار جنيه ومشروع التحول الرقمي للخدمات الطبيه بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه، وإنشاء مجمع التمريض التعليمي، وإنشاء المعهد القومي لأبحاث طب الفم والاسنان، وإنشاء مجمع النفايات وتطوير منظومة التخلص الآمن.



وأضاف الدكتور ايهاب نبيل، عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء بأن شعار مؤتمر هذا العام عجلة مضافات مرض السكر لكي يبرز أن قوتنا فى وحدتنا وتعدد خدماتنا، يحظى المؤتمر بإهتمام محلى ودولى حيث تم اعتماده من الأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبى المستمر لأهمية المؤتمر فى مناقشة مرض السكر ومضاعفاته، وبمناسبة المؤتمر قام رئيس الهيئة بإطلاق ثلاث حملات مختلفة وهي حملة " لا للبتر " للتعامل مع مضاعفات مرض السكرى التى تؤثر على الأطراف لحمايتها من البتر، وحملة لانشاء مراكز بحثية متخصصة لعلاج السكر بجميع وحدات الهيئة، وحملة أخرى هي حملة "عيونك فى عينينا " للأطفال حديثي الولادة لحمايتهم من الاعتلال الشبكى وفقد البصر.



وأضاف بأن هناك خطة لتطوير معهد السكر حيث تم افتتاح رعاية الأطفال وجارى تطوير قسم الإستقبال.

واشار بأن الاهتمام بالعنصر البشرى بالهيئة لا يقل اهمية عن الاهتمام بالانشاءات والتجهيزات ومن اجل هذا تم انشاء دراسات مهنية خاصة بأطباء المتخصصين لعلاج السكر دبلومة مهنية لمرض السكر واخرى للقدم السكرى لجراحى الاوعية الدموية، وهو ما أتاح للمعهد ان يحتل المركز الأول فى علاج السكر ومضاعفاته.



وقد صدر عن المؤتمر التوصيات الاتية:







- اطلاق حملة "لا للبتر" للاقلال من معدلات اجراء عمليات البتر لمرض السكر.



- اطلاق حملة لخدمات مرضى السكر المتكاملة وإنشاء مراكز متخصصة لتقديم هذه الخدمة بوحدات الهيئة.

- تعظيم دور التوعية الصحية لمرضى السكر وذويهم للتعامل مع المرض ومضاعفاته.



- اطلاق برامج التثقيف الصحى لمرضى السكر.



- اطلاق حملة "عينيك جوه عينينا" للأطفال حديثي الولادة.



- اطلاق دبلومة القدم السكرى لجراحى الاوعية الدموية.

وتابع: وهذا يتطلب تقديم خدمة طبية متكاملة فى جميع التخصصات، وهو ما تتمتع به الهيئة، حيث تضم وحداتها اساتذة متخصصون فى جميع المجالات، ويبلغ عدد العلميين بها ١٨٠٠ علمى وسينضم اليهم ١٢٠٠ قريبا، ليصبح اجمالى العلميين ٣٠٠٠ داخل كيان واحد، وتبلغ الطاقه القصوى لعدد الأسره بوحدات الهيئة ٦٦٠٠ سرير منهم ١٥٤٤ سرير رعايه مركزه و١٩٣ غرفة عمليات و١١٩ حضانة أطفال.