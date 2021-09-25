أحمد أمين في الموسم الرابع لأول برنامج واقعي عربي عن العائلة "الفاميليا"



انتهى الفنان أحمد أمين من تصوير الموسم الرابع من برنامجه (الفاميليا)، والذي يعد أول برنامج تفاعلي من نوعية تلفزيون الواقع عن العائلة في العالم العربي، متفردًا في هذا الموسم بالكثير من المفاجآت للجمهور، أهمها ظهور النجوم أكرم حسني ومي كساب ضيوفًا لأمين مع فرد من أفراد أسرتهم.



نجح برنامج الفاميليا خلال 3 مواسم سابقة أن يقدم للأسرة دليلًا يمكنهم من تحسين علاقاتهم ببعضهم البعض، من خلال مناقشة الموضوعات التي تشغل كل أفراد الأسرة المصرية والعربية على اختلاف أعمارهم والروابط التي تجمع بينهم، مقدمًا بعض المعلومات والنصائح المعتمدة على بحث علمي، يضيف لها أمين من روحه الطابع الكوميدي المحبب للجمهور.



يشهد الموسم الرابع من الفاميليا تغييرات من حيث الشكل والمحتوى، حيث يناقش البرنامج بصورة مختلفة عن ما شاهدناه من قبل موضوعات قريبة تؤثر بشكل يومي على حياتنا العائلية، ويناقش تساؤلات تعمل مجتمعة على تشكيل المجتمع الذي نعيشه، ومن المقرر عرض الحلقات الجديدة من الفاميليا مطلع شهر أكتوبر القادم.



يقدم البرنامج من خلال المعايشة الواقعية للأسر المستضافة تجربة فريدة من نوعها تحمل الكثير من الرسائل المؤثرة، واللحظات المميزة بين الآباء وابناءهم، حيث يقضون يومًا كاملًا سويًا في تجربة قد لا تتكرر سوى مرة في العمر ليعيدا اكتشاف علاقتهم مرة أخرى، ويقدموا الدافع لكل الأسر المشاهدة للحلقات للمشاركة وتطبيق الأفكار المطروحة في كل حلقة مع أفراد أسرتهم.



البرنامج فكرة المنتج رامي السكري ويخرجه علاء إسماعيل، وإنتاج شركه رايم برودكشنز بالشراكه مع شركه منجم وويل سبرنج، وتأتي شركه دوت كوم كوكيل اعلاني لشركه رايم، وبرعايه شركه العربي.



ويعرض الفاميليا على وسائل التواصل الإجتماعي فيسبوك ويوتيوب وسناب شات.