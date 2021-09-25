عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي المنتظر حال إقالة موسيماني

كشف الإعلامي خالد الغندور عن المدير الفني الجديد الذي أنهى مسؤولو النادي الأهلي المفاوضات معه لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.





وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"الأهلي يتفق مع جروب لتدريب الأهلي في حالة أي إخفاق".





ويعيش النادي الأهلي حالة من عدم الاستقرار في الفترة الحالية بعدما خسر الفريق الأحمر لقب الدوري وكأس السوبر المصري.





ويلتقي الأهلي مع فريق إنبي مساء اليوم السبت على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات بطولة كأس مصر في السابعة مساء.



