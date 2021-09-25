عاجل.. الغندور يفجر مفاجأة عن خليفة موسيماني في الأهلي

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن توصل النادي الأهلي لاتفاق مع السويسري كريستيان جروس لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "الاهلي يتفق مع جروس لتدريب الاهلي في حالة اي اخفاق".

وتعرض موسيماني لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة بعد خسارة بطولة الدوري ومن بعدها ضياع السوبر المحلي أمام طلائع الجيش.

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.





ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتجاوز عقبة نظيره إنبي لتعويض خسارته للقب كأس السوبر المصري على يد طلائع الجيش.





وجاء تشكيل الأهلي أمام إنبي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول





الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"





الهجوم : محمود كهربا - أحمد حمدي عبد القادر - محمد شريف.