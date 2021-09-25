رئيس الوزراء: القطار الكهربائي سيحدث نقلة نوعية في النقل الجماعي (فيديو)

وتفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، يرافقه وزير النقل المهندس كامل الوزير، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عصام والي، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المنفذة، وعدد من قيادات الهيئة القومية للأنفاق.



عرضت فضائية "TeN"، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نموذج اختبار القطار الكهربائي الجديد، وكان يرافقه وزير النقل ومحافظ القاهرة.وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القطار الكهربائي يبدأ من محطة عدلي منصور ويربط بين كل المدن والتجمعات الجديدة بشرق القاهرة، موضحا أن القطار الكهربائي له فرعين، إحداهما من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية، والأخرى تخدم حتى العاشر من رمضان.وأضاف رئيس الوزراء، أن القطار الكهربائي مشروع عملاق وسيحدث نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي في القاهرة.