إيفرتون يهزم نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

سجل أندروس تاونسند وعبدولاي دوكوريه هدفين، ليذيق إيفرتون منافسه نورويتش سيتي خسارته السادسة على التوالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز بسهولة 2-0 على ملعب جوديسون بارك، اليوم السبت.





وارتكب المدافع أوزان كاباك، المنضم لنورويتش على سبيل الإعارة، خطأً ضد آلان أسفر عن ركلة جزاء، بعد متابعة طويلة لتقنية الفيديو.





ونفذ تاونسند الركلة بنجاح داخل المرمى، في الدقيقة 29.





ولم يتقدم نورويتش للهجوم كثيرا، لكن أخطر فرصة كانت بتسديدة من ماتياس نورمان، من مدى بعيد، وأبعدها الحارس جوردان بيكفورد.





واقترب نورمان وبن جيبسون من التسجيل لنورويتش، في الشوط الثاني، لكن إيفرتون حسم الفوز بواسطة دوكوري، بعد تمريرة من ديماراي جراي في الدقيقة 77.





وأصبح إيفرتون سادسا، بينما بقي نورويتش في ذيل الترتيب.



