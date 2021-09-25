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الضرائب: الفاتورة الإلكترونية تحقق العدالة وتقضي على الفساد (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:36 م
الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية
كساب أحمد
قال المهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروع الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب، إن تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتحليل البيانات، والقضاء على الفساد من خلال حوكمة التعاملات المالية، عن طريق تتبع المعاملات المالية بين المستهلك والبائع في نفس اللحظة من خلال الإيصال الإلكتروني.

وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني يحقق العديد من المزايا المهمة التي تعود بالنفع على الاقتصاد بوجه عام.

وأوضح مدير مشروع الإيصال الإلكتروني، أن المنظومة تعتبر خطوة جادة نحو تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه في الاقتصاد الرسمي بشكل فعال، بإزالة المعوقات، كما أن تطبيقها يعمل على تحقيق التكامل الإلكتروني في منظومة البيع والشراء بين مقدم الخدمة من التجار والمتعاملين من المستهلكين.

وأشار إلى أن هذه المنظومة هي أحد أهم مشروعات ميكنة وتطوير المصلحة، التي يأتي تطبيقها في إطار التوجيهات الرئاسية وتعليمات وزير المالية، بسرعة تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنة جميع الإجراءات والوظائف والبدء في التحول الرقمي وتواكبًا مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي والضريبي التي تقوم بها الحكومة، وسعيا من وزارة المالية لاستكمال محاور هذا التطوير فلقد بات الأمر ملحًا وضروريًا لتطبيق مشروع الإيصال الإلكتروني.

الكلمات المفتاحية

منظومة الايصال الالكتروني الفاتورة الإلكترونية الضرائب اخبار مصر

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