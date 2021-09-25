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فاردي ينقذ ليستر سيتي من الخسارة أمام بيرنلي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:36 م
فاردي
فاردي
وكالات
حُرم بيرنلي من انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم على ملعب ليستر سيتي بعدما أحرز جيمي فاردي هدفا بالخطأ في مرماه ثم أعقبه بثنائية في التعادل 2-2 في ملعب كينج باور اليوم السبت.

وتقدم الضيوف عندما حاول فاردي مهاجم ليستر إبعاد تمريرة عرضية من ركلة ركنية لبيرنلي على القائم القريب، لكنه وضع الكرة في مرمى زميله الحارس كاسبر شمايكل بضربة رأس.

وبعدما أهدر فرصتين للتقدم في الشوط الأول، عوض فاردي هفوته عندما أدرك التعادل بعد تمريرة عرضية من زميله يوري تيلمانس ليطلق تسديدة منخفضة سكنت شباك نيك بوب حارس بيرنلي.

واستعاد بيرنلي التقدم بعدها بثلاث دقائق بتسديدة مباشرة من لاعب وسط ساحل العاج مكسويل كورنيه.

وقبل خمس دقائق من النهاية أحرز فاردي هدف التعادل لليستر بعدما راوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك الخالية.

وظل فريق المدرب شون دايك في المركز قبل الأخير بنقطتين فقط من ست مباريات، بينما يحتل ليستر المركز 12.

الكلمات المفتاحية

ليستر سيت فاردي بيرنلي الدوري الانجليزي

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