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أحمد السعدني يتصدر تريند جوجل عقب ظهوره مع "أبلة فاهيتا"

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:37 م
أحمد السعدني
أحمد السعدني
تصدر الفنان أحمد السعدني اليوم السبت الموافق الـ25 من سبتمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما حل ضيفاً على "أبلة فاهيتا".

أحمد السعدني

وحل أحمد السعدني ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه أبلة فاهيتا ويُعرض عبر فضائية on ما وضعه في صدارة مؤشرات جوجل، بسبب تصريحاته المثيرة.

أحمد السعدني يتصدر جوجل

وقال أحمد السعدني نجل الفنان الكبير صلاح السعدني، إنه تعرض ل"التنمر" وهو صغير من أصحابه حيث كانوا سطلقون عليه "أحمد صلاح الأيوبى" و"سعدون و"سوسى".

الرياضة في حياة أحمد السعدني

واكد النجم أحمد السعدني نجاحه في العديد من الألعاب الرياضية الكثيرة، لافتاً إلى فشله في لعبات أخرى على رأسها "البينج بونج".

أصدقاء أحمد السعدني

وحول أصدقائه داخل الوسط الفني، قال أحمد السعدني إنه صديق الفنان كريم محمود عبد العزيز وأحمد الفيشاوى قائلاً: "الذى أُسمى على اسمه"، ومحمد عادل مبيناً أن صداقت به كانت متأخرة.

أحمد السعدني ونادي الجندي

وأوضح أحمد السعدني أنه كان يخاف من النجمة نادية الجندي قبل أن يتعامل معها واختلف الأمر بعد ذلك، لافتا إلى تعرضه لمعاكسات من قبل بعض الفتيات آخرها الأيبوع الماضي.

أحمد السعدني والمعجبات

وأضاف أحمد السعدني خلال برنامج أبلة فاهيتا: "اتعاكست من أسبوع أمام الجيم، وواحدة قالتلى إنت حلو أوى غير التليفزيون، وكانو بيسمونى طويل وأهبل وأنا صغير، ولما كبرت عرفت أن الطول هيبة".

آخر أعمال أحمد السعدني

يّكر أن النجم أحمد السعدنى شارك في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين الدراما والتلفزيون، لعل أخرها فيلم "200 جنيه"، والذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، وتشاركه إسعاد يونس، وأحمد السقا، وليلى علوى، وأحمد آدم.

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النجم أحمد السعدني الفنان أحمد السعدني أحمد السعدني

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