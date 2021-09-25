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ما هو "إنترنت الأشياء" وتأثيره على الاقتصاد؟.. خبيرة تجيب (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:40 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قالت المهندسة زينب محمد، مهندس حلول إنترنت الأشياء، إن تعريف مفهوم إنترنت الأشياء بأنه ماذا لو أن الأشياء تتحدث، مشيرة إلى أن مصطلح إنترنت الأشياء يشير إلى شبكة الأجهزة القادرة على جمع البيانات ومشاركتها مع الأجهزة الأخرى الموجودة على الشبكة نفسها، حيث يسمح ذلك باستشعار الأشياء والتحكم فيها عن بعد من خلال البنية التحتية للشبكة الحالية.

وتابعت "محمد"، خلال لقائها مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن هذا ما يوجِد العديد من الفرص للتكامل السلس للأنظمة القائمة على الحاسب في العالم المادي، مشيرة إلى أنه يمكن أن تأتي الأجهزة التي يمكنها العمل مع إنترنت الأشياء بأي شكل وأي وظيفة.

وأكملت: “يمكن لأي جهاز من أجهزة مراقبة القلب والسيارات وأجهزة الإرسال والاستقبال الحيوية، وما إلى ذلك، جمع المعلومات ونقلها مع أي جهاز آخر على الشبكة نفسها”، مشيرة إلى أن إنترنت الأشياء لا بد أن يُعطل الطريقة التي نتواصل بها، وسيؤثر هذا الاضطراب في التغييرات في الاقتصاد، ومن المرجح أن توجد أسواقًا جديدة تمامًا مثلما فعلت شبكة الإنترنت في شكل التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الصناعات الأخرى.

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انترنت الاشياء الانترنت اخبار مصر

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