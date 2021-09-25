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المنيا يختتم معسكره بالقاهرة بالتعادل مع النجوم

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
سالم خليل


اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا معسكره بالقاهرة بالتعادل مع فريق النجوم بهدف لكل فريق ، سجل خلالها للمنيا اللاعب مصطفى فرغلي هدف التعادل من ركلة جزاء ، وتأتي المباراة في ختام معسكر الفريق المنياوي قبل العودة مساء اليوم.

وقال شديد قناوي المدير الفني للمنيا، إن المعسكر حقق المطلوب منه، وشهد انضباطا من جميع اللاعبين ، سواء في المحاضرات أو لعب المباريات الودية التي حققنا الفوز في مباراة والخسارة في الثانية والتعادل في الثالثة ، وسط مشاركة جميع اللاعبين وحراس المرمى.

وأكد قناوي أنه استقر بشكل كبير على تشكيل اللاعبين الأمثل لبداية الموسم، خاصة أن لدية مجموعة مميزة في جميع المراكز ، بالإضافة إلى عناصر الناشئين .

كما أوضح المدير الفني أن الفريق سوف يعود مساء اليوم للمنيا، ويحصل على إجازة غدا الاحد، وبستأنفون التدريبات عصر الاثنين، قبل المغادرة إلى قنا يوم الجمعة لبداية اولى مباريات الموسم .

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