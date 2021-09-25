أسامة ربيع: "حققنا أعجاز وإنجاز بفضل ربنا ثم الرئيس السيسي" (فيديو)



وأشار "ربيع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن قناة السويس لم تتوقف عن التطوير منذ افتتحها، ولكن حجم التطوير شهد طفرة أكبر في عهد الرئيس السيسي، حيث أصبح لدينا قناتين فبدلا من عبور 42 سفينة، أصبح يعبر القناة 100 سفينة يوميا.



وأوضح أنهم يعملون على ازدواج حركة المرور بالبحيرات المرة الصغرى وهو ما سيسمح بمرور 6 سفن زيادة داخل الممر الملاحي، موضحا أنهم يعملون على التكامل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة جديدة.

وعن نجاح الهيئة في التعامل مع أزمة "ايفرجيفن"، عقب رئيس هيئة قناة السويس، "حققنا إعجاز وانجاز بفضل ربنا ثم الرئيس السيسي وتشجيعه للعاملين".



وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لإصراره على اكتمال أنفاق قناة السويس، والتي كان لها مردود كبير على تطوير حركة الملاحة، وزيادة حجم الاستثمار، وتسهيل حركة المواطنين.