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تعادل الالومنيوم وقنا سلبيًا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


فصل التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الالومنيوم امام نادي قنا الودية التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاخير، في ختام استعدادات الفريقين لمنافسات المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.

وتعد مباراة اليوم هي الأخيرة بين سلسلة الوديات التي خاضها الفريقين طوال فترة الإعداد لمنافسات المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.

ويستاهل فريق الالومنيوم منافسات المجموعة الأولى بمواجهة بترول اسيوط خارج الارض، بينما يستضيف قنا نادي المنيا بمستهل البطولة.

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