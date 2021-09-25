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في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب اختيار نجاح الموجي لهذا الاسم الفني

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:59 م
نجاح الموجي
نجاح الموجي
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير نجاح الموجي، الذي تربع علي عرش الكوميديا، صاحب أشهر أغنية في الوسط الفني التي مازالت وستزال نسمعها ونرددها في أذهاننا حتى ذلك الوقت أغنية "اتفضل من غير مطرود" من فيلم "أيام الغضب" عام 1989.

تربى نجاح الموجي، بحي حدائق القبة في أسرة متوسطة الحال مكونة من أب وأم و14 أخا وأختا توفى منهم 11 وتبقى 3.

ارتبط نجاح الموجي، بأخيه الأكبر منه بعشر سنوات والذي كان يعاني من ضمور فى اليدين وظل الموجى يخدمه حتى وفاته المنية 1986 واستعار الموجى اسم شقيقه الأكبر "نجاح" عرفانًا له لدعمه وتشجيعه لموهبته الفنية فأصبح عبد المعطي محمد الموجي "نجاح الموجي" من أشهر فنانين الكوميديا.

قدم برنامج إذاعي ناجح بعنوان"مسرح الكاريكاتير"بعد أن ترك فرقة ثلاثي أضواء المسرح ولكنه سرعان ما عاد اليها بعد أن فشل فى الالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

حصل على جائزة لجنة التحكيم الدولية فى مهرجان دمشق السينمائي عن دوره فى فيلم"أيام الغضب".



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