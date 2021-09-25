خبير مياه بالأمم المتحدة: السد الإثيوبي إذا انهار هيشيل السد العالي

قال الدكتور احمد الشناوي، خبير المياه والسدود بالأمم المتحدة، إن النيل الأزرق بالكامل عبارة عن فالق أرضي نشط، ومن الناحية الفنية ممنوع بشكل كامل إقامة أي سد الفوالق الأراضي النشطة، مشيرًا إلى أن هناك سد تم بنائه على النيل الأزرق في 2008، وانهار بعد 15 يومًا فقط.



وتابع "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن السد الإثيوبي تعرض للإنهيار 3 مرات خلال بنائه ما بين انهيار جزئي وكلي، مشيرًا إلى أن هناك "جيب" تحت الفالق أراضي تحت السد الإثيوبي بعمق 15 مترًا، وهذا الجيب لم يتم امتلائه حتى الآن، وفي حال امتلائه قد يؤدي إلى انهيار السد الإثيوبي.



وأضاف خبير المياه والسدود بالأمم المتحدة: "لو إنهار سد النهضة هيؤدي إلى تدمير السودان، وهيشيل السد العالي، وعلى مصر تدميره".

