حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المنصورة (صور)

شن قيادات غرب المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، حملات مستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.



وتابع رئيس حى غرب المنصورة اللواء صبرى محمد عبده، اليوم السبت، أعمال رفع كافة التعديات المتواجدة بالشارع والمتمثلة برفع الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والمنتهى ترخيصها، فى أطار التصدى لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، وقد أستهدفت الحملة منطقة شارع كلية الآداب وشارع الجمهورية.



وأشار رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية، موجها" أدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.

