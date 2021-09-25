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أصحاب مهن حرة.. الضرائب توجه رسالة هامة إلى "اليوتيوبرز والبلوجرز"

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، تفاصيل مطالبة الضرائب "البلوجرز – اليوتيوبرز" بفتح ملفات ضريبية، قائلا إنهم أنشاوا وحدة متخصصة للتجارة الإليكترونية بهدف حصر وتتبع هذه الأنشطة.

وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الخضوع للضريبة ليست قاصرة على ممارسة النشاط التجاري والصناعي فقط، موضحا أن "اليوتيوبرز – البلوجرز" يصنفوا كأصحاب مهن حرة، ويحققوا أرباح نتاج عمل بشكل مستقل، ويمكن محاسباتهم.

وأضاف أن هذا القرار يهدف الرقابة على المجتمع، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحا أنهم عقدوا بروتكول مع وزارة الاتصالات يسمح بالحصول على بيانات كافية للمتعاملين عبر الإنترنت، فضلا عن وجود تواصل مع منصات هامة تتيح أيضا الحصول على بيانات للأشخاص الذين يتعاملون معها.

وأوضح أن عدد المشاهدات والمتابعين للبلوجرز واليوتيوبرز يساعدهم على معرفة إيراداتهم، موجها رسالة للبلوجرز واليوتيوبرز: "من بكرة تروح جهاز المشروعات الصغيرة وتقدم طلب توفيق أوضاع وستحصل على رخصة مؤقتة"، منوها بأن حساب الضريبة يكون على صافي الربح بعد خصم كل الالتزمات.

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ضرائب اليوتيوبرز والبلوجرز اليوتيوبرز المهن الحرة اخبار مصر

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