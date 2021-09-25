عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال





وجاءت تشكيل الفريق الملكي ضد الغواصات الصفراء على النحو التالي :-





حراسة المرمي: كورتوا





خط الدفاع: ناتشو - ألابا - ميليتاو - فالفيردي





خط الوسط: مودريتش - كاسميرو - أسينسيو





خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - غوس.





تبث منافسات الدوري الإسباني عبر شبكة "قنوات بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري، ومن المنتظر أن تنقل مباراة ريال مدريد وضيفه فياريال على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه فياريال، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.