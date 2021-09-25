ارتفاع وفيات كورونا في اليمن إلى 1682

واصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في اليمن ارتفاعها، اليوم السبت، وقفز الإجمالي إلى 1682 وفاة مع استمرار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد.





وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنه تم تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وتسع وفيات، أربع منها في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وثلاث في عدن واثنتان في مأرب مقارنة مع 31 إصابة وتسع حالات وفاة يوم الجمعة.





وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً في جنوب وشرق البلاد إلى 8891 إصابة، تعافى منها 5500 ولا تزال هناك 1709 حالة نشطة.





ويُعتقد بأن الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كورونا والإبلاغ عن المرض ناهيك عن أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.





ولا تكشف جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال وغرب البلاد، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كورونا في اليمن في أبريل 2020.