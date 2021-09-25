كارمن سليمان: "أحب اللبس الكاجوال"

نشرت الفنانة كارمن سليمان مجموعة صور لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





علقت "سليمان" على الصور قائلة :" اكتر حاجه بحبها وبتريحني اللبس الكاجوال..أنتوا بتحبوا ايه اكتر" ، حازت الصور الكثير من الإعجابات.



يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لعبتي" وهي من كلمات نور عبدالله، ألحان مصطفي العسال، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر ماهر صلاح