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كارمن سليمان: "أحب اللبس الكاجوال"

السبت 25/سبتمبر/2021 - 08:25 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
الفجر الفني
نشرت الفنانة كارمن سليمان مجموعة صور لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


علقت "سليمان" على الصور قائلة :" اكتر حاجه بحبها وبتريحني اللبس الكاجوال..أنتوا بتحبوا ايه اكتر" ، حازت الصور الكثير من الإعجابات.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لعبتي" وهي من كلمات نور عبدالله، ألحان مصطفي العسال، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر ماهر صلاح

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