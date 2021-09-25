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كارمن سليمان: "أحب اللبس الكاجوال"
السبت 25/سبتمبر/2021 - 08:25 م
الفجر الفني
نشرت الفنانة كارمن سليمان مجموعة صور لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علقت "سليمان" على الصور قائلة :" اكتر حاجه بحبها وبتريحني اللبس الكاجوال..أنتوا بتحبوا ايه اكتر" ، حازت الصور الكثير من الإعجابات.
يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لعبتي" وهي من كلمات نور عبدالله، ألحان مصطفي العسال، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر ماهر صلاح
علقت "سليمان" على الصور قائلة :" اكتر حاجه بحبها وبتريحني اللبس الكاجوال..أنتوا بتحبوا ايه اكتر" ، حازت الصور الكثير من الإعجابات.
يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لعبتي" وهي من كلمات نور عبدالله، ألحان مصطفي العسال، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر ماهر صلاح