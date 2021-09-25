التعادل السلبي يحكم الشوط الأول من مواجهة الأهلي وإنبي





حكم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي في المباراة المقامة على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.





قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بإجراء 4 تغييرات في تشكيل فريقه بالنظر لآخر مباراة خاضها أمام طلائع الجيش حيث أشرك كلًا من بدر بانون وأليو ديانج وأحمد حمدي عبد القادر ومحمود كهربا في ظل الغيابات التي ضربت الفريق الأحمر بسبب الإصابة.





أول المحاولات الهجومية في هذا اللقاء كانت من جانب حسام عرفات "جناح" فريق إنبي حيث مرر كرة عرضية من الناحية اليسرى أبعدها بدر بانون برأسه بعيدة عن منطقة جزاء فريقه، ليُنفذ بعدها محمد مجدي أفشة ركلة حرة أبعدها دفاع الفريق البترولي بنجاح عن مرماه.





وحصل محمد شريف لاعب الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 7 من أمام منطقة جزاء إنبي بعد "كوع" من محمد إسماعيل، سددها علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر لكنها علت عارضة محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي وتضيع فرصة حمراء لهز الشباك.





وسقط كهربا على حدود منطقة جزاء إنبي في الدقيقة 12 ليحتسب له حكم اللقاء محمود البنا ركلة حرة مباشرة نفذها محمد أفشة داخل منطقة جزاء إنبي لكن دفاع الفريق البترولي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة، ليمرر أحخمد عبد القادر تمريرة بينية لمحمد شريف ليضع إبراهيم القاضي قدمه وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.





وسدد مهاب ياسر لاعب إنبي كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19 لتخرج على يمين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وفي الدقيقة 29 أهدر أحمد عبد القادر لاعب الأهلي فرصة خطيرة للتسجيل بعدما تلقى تمريرة عرضية متقنة من زميله محمد مجدي أفشة ليقابلها برأسه وتمر بسلام على يسار الحارس محمود جاد.





وواصل دفاع فريق إنبي الزود عن منطقة جزاءه حيث أبعد إبراهيم القاضي تمريرة عرضية من علي معلول بعد مرور نصف ساعة من مرور الشوط الأول.





وفي الدقيقة 31 أنقذ أيمن أشرف مدافع الأهلي مرمى فريقه من فرصة خطيرة جدًا بعدما وضع قدمه في تصويبة إبراهيم جلال المنفرد بمرمى محمد الشناوي إثر تلقيه تمريرة طولية من زميله مهاب ياسر لتتحول إلى ركلة ركنية في أخطر فرص الفريق البترولي، ليسدد بعدها زياد كمال كرة مرت بسلام على مرمى الفريق الأحمر.





ومرر أكرم توفيق كرة عرضية أضية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمود جاد حارس مرمى إنبي قبل أن تصل لمحمد شريف وتخرج إلى ركلة ركنية نفذها معلول سهلة في يد جاد.





وقبل نهاية الشوط الأول بـ7 دقائق مرر أليو ديانج تمريرة لعلي معلول الذي أرسل كرة عرضية بالمقاس لمحمد مجدي أفشة داخل منطقة جزاء إنبي ليسددها الأخير بباطن القدم بجوار القائم الأيسر لإنبي وتضيع فرصة آخرى حمراء للتسجيل، ثمر مرر أحمد عبد القادر كرة عرضية وصلت سهلة لحارس الفريق البترولي.









واحتسب حكم اللقاء محمود البنا 3 دقائق كوقت بدل من الضائع غادر خلالهم حسام عرفات ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة ويدفع حلمي طولان بزميله محمد حتحوت بديلًا له كما أضاع محمد شريف فرصة هدف بعدما أهدر برأسية كرة مرت بجوار القائم الأيسر لمحمود جاد وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



