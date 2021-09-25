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محمد صلاح يسجل هدفه الـ100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:55 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
سطر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تاريخًا جديدًا مع فريقه بعدما نجح في الوصول للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي.

صلاح يسجل هدف الـ100 مع الريدز

وسجل الفرعون المصري الهدف رقم 100 مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" منذ الانتقال إليه قادمًَا من روما الإيطالي في صيف 2017.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف رقم 100 له مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بعد تسجيله هدف فريقه الثاني في شباك برينتفورد بالمباراة المقامة بينهما حاليا بالجولة السادسة من عمر المسابقة.

وسجل محمد صلاح 100 هدف مع ليفربول في البريميرليج خلال 151 مباراة خاضها بقميص الريدز في المسابقة ليصبح أسرع لاعب يصل المئوية التهديفية مع الريدز في تاريخ مسابقة الدوري.

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