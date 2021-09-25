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نجاح استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريضة في مستشفى السلام بورسعيد (صور)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 08:01 م
العملية
العملية
منى صموئيل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جديد بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد إجراء عملية استئصال ورم في الحبل الشوكي لمريضة من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة بحذر دون إيذائها.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه حضرت إلى المستشفى مريضة تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت تعاني من آلام شديدة واضطراب بالمشي وضعف وخذلان في القوى العضلية للجانب الأيسر من الجسم وصعوبة في الحركة، وأنه بتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصورة رنين مغناطيسي للمريضة أظهرت وجود ورم في الحبل الشوكي على مستوى الفقرات الأولى والثانية، حيث يملأ الورم القناة الشوكية.

وأضافت الهيئة، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء عملية استئصال الورم من خلال توسيع القناة العصبية عند الفقرة الأولى والثانية العنقية وفتح الأغشية المحيطة بالحبل الشوكي واستئصال الورم بنجاح دون إصابة الحبل الشوكي بأي ضرر إضافة إلى غلق الأغشية المحيطة بالحبل الشوكي مرة أخرى، مؤكدة استقرار الحالة الصحية للمريضة وتحسن حالة الجانب الأيسر بعد الجراحة، وهي الآن تخضع للمتابعة العلاجية وتحت الملاحظة بقسم العناية في المستشفى.

وتابعت الهيئة: أنه استغرقت العملية عدة ساعات متواصلة وتمت بنجاح على يد أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بجراحة المخ والأعصاب في مستشفى السلام بورسعيد، معتبرة أن تلك العملية من العمليات الدقيقة جدًا والحرجة، نظرًا لوجود الورم في مكان خطير، وحدوث أي خطأ كان سيعرض المريضة لشلل في الجانب الأيسر من الجسم.

واستكملت، أنه ضم الفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة الدقيقة والمتطورة للمريضة كلًا من أ.د. أيمن جلهوم، استشاري جراحة المخ والأعصاب، د. محمد مطر، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، د. إبراهيم السايس، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، إضافة إلى أطباء التخدير د. أحمد الشرقاوي ود. محمد إسماعيل، وفريف التمريض المعاون لهم من المستشفى أ. سهر العربي وأ. منه الله عبدالوهاب.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استمرار تميز مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد ومواصلة نجاحها في توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا وبأعلى معايير الجودة العالمية، موجهًا الشكر لأعضاء الفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة الدقيقة والمتطورة وساهم في استقرار الحالة الصحية للمريضة ولكل القائمين على تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى لما يبذلونه من جهد لتحسين الخدمة الطبية وخدمة المرضى في ضوء تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.
نجاح استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريضة في مستشفى السلام بورسعيد (صور)
نجاح استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريضة في مستشفى السلام بورسعيد (صور)
نجاح استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريضة في مستشفى السلام بورسعيد (صور)
نجاح استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريضة في مستشفى السلام بورسعيد (صور)
نجاح استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريضة في مستشفى السلام بورسعيد (صور)
نجاح استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريضة في مستشفى السلام بورسعيد (صور)
نجاح استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريضة في مستشفى السلام بورسعيد (صور)
نجاح استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريضة في مستشفى السلام بورسعيد (صور)

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