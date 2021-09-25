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تفاصيل عقد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

السبت 25/سبتمبر/2021 - 08:01 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف

حسم مسؤولو النادي الأهلي ملف تمديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال الفترة الأخيرة بعد التوصل لاتفاق بشأن كافة الأمور التعاقدية.

تمديد عقد عمرو السولية مع الأهلي

و من المنتظر أن يعلن مسؤولو القلعة الحمراء في الفترة المقبلة عن تجديد عقد ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي عمرو السولية وعلى معلول.

و عقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة مع عمرو السولية وأسفرت عن تجديد عقد اللاعب ليستمر مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

و يحصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في عقده الجديد مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة على 30 مليون جنيه خالصة الضرائب.

من جانبه أبلغ عمرو السولية مسؤولي النادي الأهلي غلق ملف العروض الخارجية التى تلقاها الفترة الماضية بعدما إتفق مع القلعة الحمراء على المقابل المالي المناسب له.

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