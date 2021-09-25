Advertisements

هولندا تضبط مهاجرين غير شرعيين من ألبانيا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
د ب أ
أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، إن السلطات الهولندية صعدت على متن يخت في بحر الشمال على متنه 11 مهاجرًا غير شرعي من ألبانيا واحتجزت قبطانين أوكرانيين للاشتباه في قيامهما بتهريب أشخاص.

وذكرت شرطة الحدود أن اليخت كان في طريقه إلى بريطانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" عن متحدث باسم الشرطة قوله: "تم إيقاف عدد من المراكب الشراعية التي يستخدمها مهربو البشر قبالة السواحل الهولندية أخيراً". وأشار إلى أن بريطانيا كانت وجهة المهاجرين في الأغلبية العظمى.

وحاول العديد من المهاجرين ركوب سفن الحاويات في موانئ هولندية.

أخبار تهمك

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الغندور يفجر مفاجأة عن خليفة موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ يوم

محمد صلاح يسجل هدفه الـ100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ 38 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي المنتظر حال إقالة موسيماني

منذ ساعتين

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم ملف تجديد عقد "ملك الحلول"

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:37 م

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

06:01 م

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

03:30 م

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

07:07 م

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements